Güneşin Doğduğu Yer 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, nefes kesen yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Leyla'nın yaşadıklarının ardından gözünü karartan Kenan'ın Teneke Mahallesi'ni aşacak acımasız intikamı, Celadet'in konağı sarsan kararı ve Hanzade'nin evliliğini kurtarma çabaları yeni bölüme damga vuracak. Ceyhun'un körüklenen kıskançlığı ve Leyla'nın herkesin hayatını kökten değiştirecek sürpriz kararı ise merakla bekleniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Fragman