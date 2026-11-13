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Altı Üstü İstanbul 21. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı
Altı Üstü İstanbul 21. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 16:09
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ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul'un heyecan dolu 21. bölümünün 2. tanıtım fragmanı izleyiciyle buluştu.
SONRAKİ HABER
Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Leyla'ya tuzağı kim kurdu?
Hasan Demir
Takvim.com.tr
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