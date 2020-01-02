Zemheri 1. bölüm fragmanı izle! Zemheri ne zaman başlıyor? Zemheri'nin oyuncu kadrosunda kimler var? 02.01.2020 16:57

Zemheri dizisi 1. bölüm fragmanı izle! Show tv ekranlarında yayınlanacak olan Zemheri dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Vatandaşlar arama motorlarından dizi hakkında araştırma yapmaya başladılar. Vatandaşlar; ''Zemheri'nin oyuncu kadrosunda kimler var? Zemheri dizisinin konusu ne? Zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne anlama geliyor? sorularını arıyor. İşte Zemheri ile akıllarda yer eden soruların cevapları ve Zemheri 1. bölüm fragmanı...

Tv izleyicileri Zemheri dizisini merakla bekliyor. Ay yapım imzalı dizinin ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda iş kazası sahnesi dikkat çekerken dizide adalet ve aşkın büyüklüğü sorgulanacak. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'nin oyuncu kadrosu ve konusu oldukça dikkat çekti. Show TV'de ekrana gelecek olan Zemheri dizisinin konusu ve oyuncuları haberimizde.

Zemheri Ne Anlama Geliyor?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamına geliyor. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

Zemheri'nin Konusu ne?

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor. Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek!

Zemheri Ne Zaman Başlıyor?

Zemheri dizisinin yayın tarihi ve günü henüz netleşmedi. Zemheri dizisinin Ocak 2020 de seyirci ile buluşması bekleniyor.

ZEMHERİ OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde ilk oyunculuğunu sergiledi. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde rol aldı. Bodrum Masalı dizisi ile ünlendi. 2018 yılında Direniş Karatay filminde Kutay karakterini canlandırdı.Çukur dizisinde Emrah Komiser olarak rol aldı. Sonrasında Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz yeni sezonda da Zemheri dizisinde oynadı.

Ayça Ayşin Turan

1992 Sinop doğumlu olan Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Sinop Belediye Konservatuarı'nda da oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde rol aldı. Ayça Ayşin Turan rol aldığı Karagül dizisi ile meşhur oldu ve bu rolü ile sevildi. Sonrasında rol aldığı diziler sayesinde adım adım başarı basamaklarını tırmandı.

Hazal Filiz Küçükköse

1988 yılında Mersin'de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup yarım bırakan oyuncu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam etti. Özel oyunculuk dersleri alan Hazal Filiz Küçükköse rol aldığı diziler;Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar,Kara Sevda, Rüya ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol aldı. Yeni sezonda yayınlanacak olan Zemheri dizisinde de Berrak karakterini canlandıracak.

Caner Cindoruk

Caner Cindoruk Zemheri dizisinde.. En son Kadın dizisinde oynayan ve 3 sezondur Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk Kadın dizisinde 67. bölümde ölerek ayrıldı ve Zemheri dizisinin kadrosuna dahil oldu. Caner Cindoruk 2 Nisan 1980 tarihinde Adana ilimizde dünyaya geldi. Bir çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncunun son adresi Zemheri isimli dizi oldu. Kadın dizisinden ayrılışına izleyiciler oldukça üzülmüştü, bakalım Zemheri dizisinde Caner Cindoruk nasıl bir rolle karşımıza çıkacak.

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