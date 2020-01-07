Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Tutunamayanlar dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu 07.01.2020 18:41

TRT 1 ekranlarında bu akşam yeni bir dizi başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tutunamayanlar dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Özellikle şu saatlerde izleyiciler Tutunamayanlar oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tutunamayanlar dizisinin konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler...

Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Tutunamayanlar dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Tutunamayanlar oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizide hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olması konu ediniyor. Peki, Tutunamayanlar dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı gibi isimler alıyor.

DOĞU DEMİRKOL - TARIK

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olan Tarık, İrem'i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan'ın yardımını alacaktır.

ECE ÇEŞMİOĞLU - İREM

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem'in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık'la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık'ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

ZAFER ALGÖZ - İLHAN

On iki bin yaşındaki İlhan vizyonsuz bir ilham perisidir. Yıllarca Anadolu'da kala kala asimile olan İlhan'ın tüm davranışları ve görüntüsü tipik bir Orta Anadoluluya dönüşmüştür. Sürekli çekirdek yiyen, Orta Anadolu şivesiyle konuşan İlhan, Tarık'a başarılı olacağına inandığı iş girişimi fikirleri verecektir ve geçmişe gitme yeteneğini bu uğurda kullanacaktır.

YELİZ KUVANCI - AYŞE

Tarık'ın ablası Ayşe, psikoloji bölümü bitirmiş ancak yüksek lisansını yapamamıştır. En büyük hayali bir gün klinik psikolog olmakken mahallede yaşayan zengin iş kadını Belgin'in çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalmıştır.

TUTUNAMAYANLAR KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.