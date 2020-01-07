Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi 2. tanıtım: Fatih Sultan Mehmet Han'ın Akıncıları geliyor! 07.01.2020 13:13

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin 2. tanıtımı yayınlandı. Kurgusu, güçlü görsel dili ve aksiyon sahneleriyle izleyiciyi heyecanlandıran film daha vizyona girmeden 20 milyondan fazla izlendi. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin yeni tanıtımı dünya genelinde büyük ilgi gördü. İşte 17 Ocak'ta gösterime girecek olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin yeni tanıtımı...

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Dünya'nın konuşacağı bir film geliyor! İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alınan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi'nin gösterimine sayılı günler kaldı. Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve şimdi de 'Kuruluş Osman' ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği film, 17 Ocak'ta gösterime girecek.

VİZYONA GİRMEDEN 20 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLEME

Filmin Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkısının klibi sosyal medyada beş günde 20 milyonun üzerinde izleme aldı. Filmle aynı ismi taşıyan şarkının sözlerini Mehmet Bozdağ ve Ozan Bodur birlikte yazarken, şarkı radyolarda, müzik yayını yapan TV kanallarında ve dijital platformlarda da dinlenebiliyor. Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken projenin çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapıldı ve hazırlık süreci bir yıl sürdü. Film, Türkiye ile birlikte birçok ülkede aynı anda gösterime girecek.