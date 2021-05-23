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Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben senin için sana rağmen, canım yansa bile her şeyi yaparım!"

Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı!
23.05.2021 01:07
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TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan beklenen fragman geldi. Han’ın Naci’yi bodruma kilitlediğini öğrenen Safiye büyük hayal kırıklığı yaşıyor.


Masumlar Apartmanı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda bu sefer ipler geriliyor. Han'ın Naci'yi hasta olmasına rağmen bodruma kilitlediğini öğrenen Safiye büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bir taraftan Han'ın yaptıklarını hazmetmeye çalışan Safiye diğer taraftan ise Naci'yi tedavi olması için ikna etmeye çalışıyor. Han ise Naci'yi bodruma kilitlediğini İnci'nin öğrenmemesini istiyor.
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