RAMAZAN İMSAKİYE
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Gönül Dağı 26. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yaşanacak bir gün ömrümüz dahi olsa, hiçbir şey için geç değil…”

Gönül Dağı 26. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yaşanacak bir gün ömrümüz dahi olsa, hiçbir şey için geç değil…”
25.04.2021 00:16
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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı, yeni bölümüyle 1 Mayıs Cumartesi 20.30'da TRT 1'de.


Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi.

Fragman Videoları