Çukur yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Kemal vuruluyor | Video

Çukur dizisinin 79. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Çukur 79. yeni bölümüyle 9 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bugün yayınlanacak 79. yeni bölüm 3. fragmanı'nda Azer'in Yamaç'a doğru sıktığı kurşunların önüne atlayan Kemal'in vurulduğu görülüyor. İşte Çukur'un yayınlanan son fragmanı...
Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu'nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur'a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço'nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet'in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu'yla Yamaç'ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur'un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur'a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.
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