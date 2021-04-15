Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor…

Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır. Diğer taraftan Nalan, annesi Feride'nın baskılarına boyun eğmeye devam eder. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride dozajını git gide artırır. Nalan oldukça zor durumdadır. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almıştır. Camdaki Kız yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe 20.00'da Kanal D'de!