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Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! EDHO 182. bölüm fragmanı: Felaket tellalı gövde gösterisi yapacak

Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! EDHO 182. bölüm fragmanı: Felaket tellalı gövde gösterisi yapacak
06.02.2021 11:10
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Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! EDHO 182. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Efsane bir bölümle izleyicilerini ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ve Bahar'ın Fuat tarafından esir alınması olay oldu. Kimsesiz Doğan kafayı hırsız Hamdi'ye iyice taktı ve Cihan'ın mekanını soyarken önünü keserek yine paralara el koydu. Behzat ve Tipi'nin evlerini basan Kaya'yı öldürmesi İdris Reis'in memleketten akrabalarını çağırmasıyla sonuçlandı. Hızır Ali ve Didem'e saldırı düzenlenmesi ise Haşmet'i çılgına döndürdü. Haşmet, İdris Reis'in mekanını basarak tüm adamlarını etkisiz hale getirdi.


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