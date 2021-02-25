Ateşi harlayacak adım atıldı! Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı: Şehadetiyle herkesi kedere boğuyor!

Ateşi harlayacak adım atıldı! Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı. Bizans ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan Osman Bey, büyük savaş öncesi her adımını planlamayı ihmal etmedi. Ancak obadan sızan bilgi nedeniyle tuzağa düştü. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı.