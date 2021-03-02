Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanı izle! En yakınındaki hain ortaya çıkacak mı?

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çekecek gelişmeler yaşanacak. Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanı dün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in “Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır” sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.