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Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Faruk, ekibi bölmeyi başarıyor!

Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Faruk, ekibi bölmeyi başarıyor!
22.05.2021 00:35
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Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Örgüt şüphelisinin delilleri silinince ekip zorda kalıyor. Arkasındaki parmağı bulmak için harekete geçen ekibimiz Mesut'un şüpheleri yüzünden savcılık makamıyla karşı karşıya kalıyor. Bu olayda Selin'in, Savcı Faruk'u koruması Mesut'u çileden çıkartıyor. İkilinin arası bu yüzden açılıyor. Tekin'in başı Ukraynalı turistlerle belaya giriyor. Nazike'nin para kazanma hırsı ile harekete geçen Tekin, turistleri Çoban Ailesinin malikanesinde ağırlıyor. Olaylar karışınca devreye polis giriyor. Tekin, babası Hüsnü'nün kendisini kurtarmasını beklerken gözaltı şoku ile büyük şaşkınlık yaşıyor.


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