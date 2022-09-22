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Türkiye’nin konuştuğu Cemile canlı yayında köylülere seslendi: ‘’Hayırdır Hisarcık köylülere, çıkın karşıma’’

Türkiye’nin konuştuğu Cemile canlı yayında köylülere seslendi: ‘’Hayırdır Hisarcık köylülere, çıkın karşıma’’
22.09.2022 19:24

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ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına Kütahya’dan başvuran Cemile Karaca, eşinden şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini dile getirmişti. Dün yayınlanan bölümde kayınvalidesi ile yüzleşen ve sinirlerine hakim olamayan Cemile Hanım, ortalığı birbirine katmıştı. Cemile Hanım’ın o anları sosyal medyada viral olurken bugünkü canlı yayında yine ağızları açık bırakan gelişmeler yaşandı. Programa çıkar çıkmaz yaşadığı köyün halkına seslenen Cemile Hanım, “Çıkın karşıma” derken eşine sert çıktı. Gelen ihbarlar ise şoke etti

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