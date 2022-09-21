Haberler Esra Erol'da Videoları Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Kaynanasıyla yüzleşen Cemile Hanım bakın nasıl yaptı

Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Kaynanasıyla yüzleşen Cemile Hanım bakın nasıl yaptı

Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Kaynanasıyla yüzleşen Cemile Hanım bakın nasıl yaptı
21.09.2022 21:16 - Son Güncelleme: 21.09.2022 21:18

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 04:59
Esra Erol'da beklenen haber...
Esra Erol’da 04:51
Esra Erol’da sezon finaline...
Esra Erol’da 02:27
Esra Erol’da ilginç olay
Esra Erol’da 02:14
Esra Erol’da Mustafa Bey canlı...
Esra Erol’da 02:18
Kelle paça içerken başlayan...
Esra Erol’da 02:37
Esra Erol acılı annenin sesine...
Esra Erol’da 02:52
Esra Erol’da aylar sonra...
Esra Erol’da 02:36
Esra Erol'da tansiyon...
Esra Erol’da 03:46
Esra Erol seyircisi Ayşe Şeyma...
Esra Erol’da 03:30
Ailesi Hatice'ye Esra Erol'da...
Esra Erol’da 01:19
Esra Erol’da canlı yayında...
Esra Erol’da 13:11
Yasak aşkını öyle bir anlattı...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Kütahya’dan başvuran Cemile Karaca, “Eşim ve ailesi beni sokağa attı” diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. İki çocuk annesi Cemile Hanım, eşinin kendisine ile çocuklarına sahip çıkmadığını belirterek şiddet gördüğünü itiraf etti. “Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor” Cemile Hanım, bugünkü canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti. Kavgacı ve takıntılı bir insan olduğunu dile getiren Cemile Hanım, kayınvalidesini karşısında görünce sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayında ortalığı yıkan Cemile Hanım’ın o anları ise sosyal medyaya damga vurdu.

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA