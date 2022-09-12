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44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! ''Anne seçimini yap; Ya Serkan ya da dört oğlun!''

44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! ''Anne seçimini yap; Ya Serkan ya da dört oğlun!''
12.09.2022 19:48 - Son Güncelleme: 12.09.2022 20:02

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ATV erkanlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına katılan Ahmet Oruç, “60 yaşındaki 7 torun sahibi karım Emine Oruç, 44 yaşındaki Serkan Aymana’ya kaçtı” diyerek boşanmak için Esra Erol’dan yardım istemişti. Ahmet Bey, bugünkü canlı yayında eşi Emine Hanım ile yüzleşti. Stüdyoya gelen Emine Hanım’ın; oğlu, gelini ve kardeşi de canlı yayına telefonla bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulundu. Ahmet Bey duyduklarını kaldıramazken çiftin oğulları Ercan Oruç Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun” diyerek resti çekti.

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