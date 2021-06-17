Haberler Video Esra Erol'da Videoları Fatma kocası Rıfat ile Esra Erol'da yüzleşti!

Fatma kocası Rıfat ile Esra Erol'da yüzleşti!

Fatma kocası Rıfat ile Esra Erol'da yüzleşti!
17.06.2021 18:52
Ana Sayfa 03:57
İllere göre haftalık vaka...
Ana Sayfa 01:22
DEAŞ propagandası yapan 1 kişi...
Ana Sayfa 05:11
Merkez Bankası’nın bu kararı...
Ana Sayfa 02:57
''Kral Kaybederse'' Kıvanç...
Ana Sayfa 13:36
Başkan Erdoğan'dan AB'ye net...
Ana Sayfa 03:21
Merkez Bankası faiz kararı ne...
Ana Sayfa 01:42
Kızını 2. kattan aşağı attı:...
Ana Sayfa 00:43
Ezgi Eyüboğlu havuz başından...
Ana Sayfa 01:15
Trafikte önce balta sonra sopa
Ana Sayfa 01:00
Dere taştı araçlar sürüklendi
Ana Sayfa 00:27
Ozan Dolunay ile model...
Ana Sayfa 02:12
İstanbul'da alevler geceyi...

Hafta içi her gün atv izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş arasında tansiyon yükseldi. Üç çocuk sahibi çift, Esra Erol canlı yayınında barışmaya yanaşmadı. Rıfat Okumuş, aralarındaki sorunların çok büyük olmadığını vurgulayarak gerilimi eşinin tırmandırdığını öne sürdü.


Fatma, kocası Rıfat ile karşı karşıya geldi.Rıfat Bey 16 yıldır evli olduklarını, 3 çocuğu olduğunu söyledi ve eşi ile severek evlendiklerini, sevmeseydi 16 senenin geçmeyeceğini, arada tartışmaların da olmasının normal olduğunu ama eşi yayına çıkıp konuyu buralara taşıyınca üzüldüğünü belirtti. Rıfat Bey, tartıştıkları akşam annesinin yanına çıktığını, eşi de hala susmayınca baş edemeyeceğini anladığını ve polisi arayıp eşim susmuyor, camlara kapılara vuruyor dediğini, polislerin de çocuklar yattıktan sonra eşinizle oturun konuşun dediğinden söz etti.
Esra Erol'da Videoları