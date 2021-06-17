Fatma kocası Rıfat ile Esra Erol'da yüzleşti!

Hafta içi her gün atv izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş arasında tansiyon yükseldi. Üç çocuk sahibi çift, Esra Erol canlı yayınında barışmaya yanaşmadı. Rıfat Okumuş, aralarındaki sorunların çok büyük olmadığını vurgulayarak gerilimi eşinin tırmandırdığını öne sürdü.