Esra Erol'da Mükrem amcanın isyanı! “Karım dolaptaki yaprak sarmasını ve Almanya'dan gelen çikolatayı alıp kaçtı”

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay gündeme geldi. Mükrem Bakırcı, 12 yıllık eşi Yeşeren Bakırcı'nın dolaptaki yaprak sarmasını, Almanya'dan gelen çikolatayı ve dolaptaki balı da yanına alarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.
Mükrem Bey, emekli olduğunu, geçen kurban bayramından beri denge rahatsızlığı yaşadığını, 640 TL ev kredisi ödediğini, birinci eşine de 700 TL nafaka ödediğini, 2100 TL'den kendisine 800 TL gibi bir miktar kaldığını, iş bulursa çalıştığını söyledi. Pandemi döneminde 2 atlet, bir havluya çamaşır makinesinin çalıştığından bahseden Mükrem Bey, eşini uyardığını, biriktirip öyle yıka dediğini, eşinin bu söze küstüğünü iddia etti.