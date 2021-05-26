Esra Erol'da Mükrem amcanın isyanı! “Karım dolaptaki yaprak sarmasını ve Almanya'dan gelen çikolatayı alıp kaçtı”

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay gündeme geldi. Mükrem Bakırcı, 12 yıllık eşi Yeşeren Bakırcı'nın dolaptaki yaprak sarmasını, Almanya'dan gelen çikolatayı ve dolaptaki balı da yanına alarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.