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Esra Erol'da Fenerbahçe rüzgarı estiren Şaban Bey'in eşine yaptığı jest herkesi şoke etti!

Esra Erol'da Fenerbahçe rüzgarı estiren Şaban Bey'in eşine yaptığı jest herkesi şoke etti!
26.01.2022 19:34

OTOMATİK OYNAT

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Esra Erol’da programına katılan Şaban Elmas, eşi Burcu Elmas’ın eşinin ‘Fenerbahçe mi, ben mi?’ sorusuna verdiği yanıtla sosyal medya gündem olmuştu. Şaban Bey, ses getiren açıklamasının ardından bugün bir kez daha eşiyle yüzleşti.

Esra Erol'da Videoları

Burcu'yla barışmak için çiçek getiren Şaban Bey'e Esra Erol, 'İnşallah sarı-lacivert değildir' derken gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sarı-lacivert çiçeklerle stüdyoya giren Şaban Bey, bir kez daha izleyicileri şaşkına çevirdi. Çiçeğin üzerindeki notu okuyan Burcu Hanım, 'Seni seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok yazmış' deyince Şaban Bey, notun espri olduğunu söyledi.

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