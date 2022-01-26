Esra Erol'da Fenerbahçe rüzgarı estiren Şaban Bey'in eşine yaptığı jest herkesi şoke etti!

Burcu'yla barışmak için çiçek getiren Şaban Bey'e Esra Erol, 'İnşallah sarı-lacivert değildir' derken gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sarı-lacivert çiçeklerle stüdyoya giren Şaban Bey, bir kez daha izleyicileri şaşkına çevirdi. Çiçeğin üzerindeki notu okuyan Burcu Hanım, 'Seni seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok yazmış' deyince Şaban Bey, notun espri olduğunu söyledi.