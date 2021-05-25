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Esra Erol'da Aysel Hanım canlı yayında...

Esra Erol'da Aysel Hanım canlı yayında...
25.05.2021 18:12
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Çocuk parkında silahlı kavga!...
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Hibe desteği başvurusu nasıl...

Aysel Hanım, istediği şeyin Ali Bey'in yapmasına şok olduğunu söylerken Ali Bey, Aysel Hanım ne dese yaptığını, Esra Erol'a da çıktığını yineledi. Aysel Hanım, Ali Bey ile imam nikahlarının devam ettiğini, çocukların psikolojisi bozulmasın diye Ali Bey'den boşandığını, çocuklarının kabullenemediği zaten Ali Bey'den razı olduğunu dile getirdi. Aysel Hanım, Esra Erol'un programını senelerdir izlediğini, ilk evliliği için boşanırsam ben Esra Erol'un programına çıkacağım dediğini, Esra Erol'u çok seviyorum dedi. Ali Bey ile aralarında bir problem olmadığını yineleyen Aysel Hanım, çocuklarına da kabullenmek zorundasınız, sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymalısınız dediğini, büyük oğlunun 26, küçük oğlunun 22 yaşında olduğunu, kendisini paylaşamadıklarını aktardı.


Aysel Hanım, istediği şeyin Ali Bey'in yapmasına şok olduğunu söylerken Ali Bey, Aysel Hanım ne dese yaptığını, Esra Erol'a da çıktığını yineledi. Aysel Hanım, Ali Bey ile imam nikahlarının devam ettiğini, çocukların psikolojisi bozulmasın diye Ali Bey'den boşandığını, çocuklarının kabullenemediği zaten Ali Bey'den razı olduğunu dile getirdi. Aysel Hanım, Esra Erol'un programını senelerdir izlediğini, ilk evliliği için boşanırsam ben Esra Erol'un programına çıkacağım dediğini, Esra Erol'u çok seviyorum dedi. Ali Bey ile aralarında bir problem olmadığını yineleyen Aysel Hanım, çocuklarına da kabullenmek zorundasınız, sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymalısınız dediğini, büyük oğlunun 26, küçük oğlunun 22 yaşında olduğunu, kendisini paylaşamadıklarını aktardı.

Esra Erol'da Videoları