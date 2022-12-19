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Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a büyük destek

Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a büyük destek
19.12.2022 13:13 - Son Güncelleme: 19.12.2022 13:14

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Müge Anlı ve seyircisinden Ezel Bayraktar'ın mağdur ettiği kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'a destek geldi. Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti... Müge Anlı izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba Aslanhan, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti. Reklam arasında da Ezel Bayraktar bankaya gidip 9 bin TL daha getirdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Ezel dizisindeki Ezel Bayraktar karakterinin ismini kendisine veren ve Ömer Aslanhan adını değiştiren olayda son durum...

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