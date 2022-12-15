Haberler Esra Erol'da Videoları Esra Erol’da akılalmaz iddia! Ayhan: Nurten, çocuğumuzu para karşılığında sattı

Esra Erol’da akılalmaz iddia! Ayhan: Nurten, çocuğumuzu para karşılığında sattı

Esra Erol’da akılalmaz iddia! Ayhan: Nurten, çocuğumuzu para karşılığında sattı
15.12.2022 19:52 - Son Güncelleme: 15.12.2022 19:55

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 17:29
Esra Erol’da akılalmaz olay!
Esra Erol’da 18:11
Esra Erol'da büyük yüzleşme!
Esra Erol’da 10:28
Esra Erol'da yayın esnasında...
Esra Erol’da 03:41
Esra Erol, Elif için yeni bir...
Esra Erol’da 06:30
5 çocuğunun annesi TOKİ için...
Esra Erol’da 01:25
Esra Erol, Cemile'nin...
Esra Erol’da 02:33
Esra Erol’da Nurcan Hanım’ın...
Esra Erol’da 03:39
Fatma ile boşanan Ahmet’ten...
Esra Erol’da 09:59
Esra Erol’da Fatma başına...
Esra Erol’da 18:45
Hasret sona erdi! Ali- Hanife...
Esra Erol’da 04:59
Esra Erol'da beklenen haber...
Esra Erol’da 02:59
Hasan Bey'in feryadı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ayhan Karabacak, sosyal medyada tanıştığı Nurten Koçak tarafından kandırıldığını belirterek başından geçenleri anlattı. Kendisini bekar olarak tanıtan Nurten Koçak’ın aslında evli ve 3 çocuk annesi olduğunu öğrenen Karabacak, “Benden hamile olduğu için durumu kabul etmek zorunda kaldım” dedi. Ayhan Bey’in sonrasında yaşadıkları ise kan dondurdu. Karabacak, “Nurten doğurduğu çocuğumuzu kaybetti” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. İşte detaylar...

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA