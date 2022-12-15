Esra Erol’da akılalmaz iddia! Ayhan: Nurten, çocuğumuzu para karşılığında sattı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ayhan Karabacak, sosyal medyada tanıştığı Nurten Koçak tarafından kandırıldığını belirterek başından geçenleri anlattı. Kendisini bekar olarak tanıtan Nurten Koçak’ın aslında evli ve 3 çocuk annesi olduğunu öğrenen Karabacak, “Benden hamile olduğu için durumu kabul etmek zorunda kaldım” dedi. Ayhan Bey’in sonrasında yaşadıkları ise kan dondurdu. Karabacak, “Nurten doğurduğu çocuğumuzu kaybetti” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. İşte detaylar...