Haberler Esra Erol'da Videoları Esra Erol'da program sonrası kriz geçiren Gülşen Hanım'a büyük şok

Esra Erol'da program sonrası kriz geçiren Gülşen Hanım'a büyük şok

Esra Erol'da program sonrası kriz geçiren Gülşen Hanım'a büyük şok
15.10.2021 20:20
Ana Sayfa 01:49
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:43
Bu Yıl da Yine Çok...
Ana Sayfa 00:40
Pınar Altuğ’un yıllar içindeki...
Ana Sayfa 01:51
Bensu Soral’dan ‘boşanmadık’...
Ana Sayfa 01:19
Kastamonu'da feci ölüm!...
Ana Sayfa 07:10
İşte yabancı basının...
Ana Sayfa 08:08
Suriye'ye yeni harekat olacak...
Ana Sayfa 01:46
'Siyasi Cinayetler'...
Ana Sayfa 02:49
Organize sanayi bölgesinde...
Ana Sayfa 00:41
Afganistan'da bir camiye...
Ana Sayfa 06:25
''Beni tehdit edemezsiniz''...
Ana Sayfa 08:15
Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mustafa Yoldeşer damga vurdu. Mustafa Bey, eşi Gülşen Yoldaşer'in üç çocuğunu da geri bırakarak evden kaçtığını dile getirmiş ve Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol'un ulaştığı Gülşen Hanım da canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşmişti. Program sonrası sinir krizi geçiren Gülşen Hanım, eşi ile boşanma kararı almıştı. Ancak eşine banka dekontuyla mesaj yollayan Mustafa Bey, ortadan kayboldu. Gülşen Hanım, o anları canlı yayında izledi...

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA