Esra Erol'da program sonrası kriz geçiren Gülşen Hanım'a büyük şok

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mustafa Yoldeşer damga vurdu. Mustafa Bey, eşi Gülşen Yoldaşer'in üç çocuğunu da geri bırakarak evden kaçtığını dile getirmiş ve Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol'un ulaştığı Gülşen Hanım da canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşmişti. Program sonrası sinir krizi geçiren Gülşen Hanım, eşi ile boşanma kararı almıştı. Ancak eşine banka dekontuyla mesaj yollayan Mustafa Bey, ortadan kayboldu. Gülşen Hanım, o anları canlı yayında izledi...