RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol’da korkunç olay: Havva'nın ailesi yeni doğan bebeği canlı canlı gömdü!

Esra Erol’da korkunç olay: Havva'nın ailesi yeni doğan bebeği canlı canlı gömdü!
01.04.2022 20:01

OTOMATİK OYNAT

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Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Vedat Işık, “Kayınvalidem bizi büyülerle ayırdı” diyerek eşi Havva Işık ile barışmak istediğini dile getirmişti. Vedat Bey ilerleyen günlerde ise kayınvalidesi Şahinde Hanım, eşi Havva Hanım ve büyü yaptığı iddia edilen sözde hoca Kürşat ile yüzleşmişti. Havva-Vedat Işık olayında yeni bir gelişme yaşandı. Karı-koca bugünkü canlı yayında bir kez daha yüzleşti. Vedat’ın “Ailesi yeni doğan bebeği canlı canlı gömdü” iddiası ise stüdyoya buz kestirdi.

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