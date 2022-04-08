Esra Erol'da kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Aysel Gönen, anne ve babasını kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kaldı. Bir kardeşi olan ancak onunla yıllardır görüşmeyen Aysel Hanım, nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2,5 yaşındaki çocuğunun nüfus kağıdı olmayan çaresiz anne, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı. Sadece çocuğu için kimlik istediğini dile getirirken Aysel Hanım, canlı yayında kızının biyolojik babası Erkan Yetkin’e seslenirken başından geçenleri anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım’ın yaşadıkları yürekleri dağladı.