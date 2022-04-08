RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Esra Erol'da Videoları Esra Erol'da kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı!

Esra Erol'da kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı!

Esra Erol'da kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı!
08.04.2022 20:44

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 07:01
Esra Erol'da Solist Ayşe'nin...
Esra Erol’da 06:53
Kocam Sinan, akrabamın gelini...
Esra Erol’da 07:37
Esra Erol'da acılı annenin...
Esra Erol’da 09:12
24 yıl önce parka bırakılan...
Esra Erol’da 03:28
Esra Erol’da eşini bırakıp...
Esra Erol’da 13:13
Esra Erol'da Fatma’nın başına...
Esra Erol’da 20:37
Esra Erol’da Ceylan ve Ramazan...
Esra Erol’da 06:42
Esra Erol'da 9 aylık hamile...
Esra Erol’da 05:51
Esra Erol'da Murat, hiç...
Esra Erol’da
Kayıp Sevim'i Esra Erol buldu
Esra Erol’da 03:42
Karı-koca Esra Erol’da...
Esra Erol’da 05:23
Esra Erol'da Ramazan'dan...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Aysel Gönen, anne ve babasını kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kaldı. Bir kardeşi olan ancak onunla yıllardır görüşmeyen Aysel Hanım, nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2,5 yaşındaki çocuğunun nüfus kağıdı olmayan çaresiz anne, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı. Sadece çocuğu için kimlik istediğini dile getirirken Aysel Hanım, canlı yayında kızının biyolojik babası Erkan Yetkin’e seslenirken başından geçenleri anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım’ın yaşadıkları yürekleri dağladı.

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA