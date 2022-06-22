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Esra Erol’da ilginç olay! Selma’nın bayılma taklidi herkesi şoke etti

Esra Erol’da ilginç olay! Selma’nın bayılma taklidi herkesi şoke etti
22.06.2022 19:56

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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Selma Atılgan, evlilik sitesi üzerinden tanıştığı ve nikah masasına oturduğu Orhan Atılgan'ın evi terk ettiğini belirterek başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine canlı yayına çıkan Orhan Bey, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Taraflar birbirini yalanlarken çocuklara şiddet uyguladıkları gerçeği herkesi kahretti. Orhan Bey’in kuzeninin programa telefonla bağlanması üzerine ise olanlar oldu. Kendini yere atarak bayılma taklidi yapan Selma Hanım, herkesi şoke etti. İşte o anlar...

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