Esra Erol DNA sonucunu açıkladı! 2,5 aylık bebeğin babası Erkan mı?

Anne ve babasını kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kalan Aysel Gönen, nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2,5 aylık bebeğinin nüfus kağıdı olmayan çaresiz anne, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek çareyi ATV erkanlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aradı. Aysel Hanım’ın bebeğinin biyolojik babası olduğunu iddia ettiği Erkan Yetkin de canlı yayına bağlanarak “Çocuğun benim olduğundan şüpheliyim, eğer bendense soyadımı veririm” dedi. Bunun üzerine DNA testi yaptıran Esra Erol, bugünkü yayın sırasında sonucu açıkladı. Sonucu öğrendikten sonra fenalaşan Aysel Hanım’a sağlık görevlileri müdahale etti.