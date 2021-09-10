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Kayıp Kadriye Rüveyda'yı Esra Erol buldu

Kayıp Kadriye Rüveyda'yı Esra Erol buldu
10.09.2021 20:21
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Esra Erol, 37 yaşındaki Elif Yörük'ün Mersin'den biyolojik ailesini aramak için geldiğini söyledikten sonra Elif Hanım stüdyomuza geldi ve ağladı. Elif Hanım, evli olmadığını, boşandığını, 16 yaşında bir kızı olduğunu, kendisinden bir yaş büyük abisi olduğunu, geçmişte evlat edinildiğini dile getirdi. Elif Hanım yıllardır evlatlık olduğunu bildiğini ama kendisini büyüten aileyi üzmemek için öz ailesini arayamadığını, köklerini hep merak ettiğini, 5 yaşında abisi Volkan (Paşa) ile evlat edinildiğini belirtti.Esra Erol, 26 Temmuz tarihinde 19 yaşındaki Kadriye Rüveyda Pürenli'nin korona korkusundan evden bile çıkmazken evi terk ettiği bilgisini verdi. Kadriye'nin babası Veysel Pürenli kızının "Ben ayaklarımın üzerinde duracağım" dediğini, kızının nerede olduğunu bilmediğini, imam hatip bitirdiğini ve üniversite sınavlarına hazırlandığını dile getirdi.Esra Erol, Kadriye'nin bulunduğunu açıklayarak yerini yurdunu bulduğunu söyledi, Hülya Hanım kızının kötülüğünü istemediğini söyleyerek ağladı, Veysel Bey de kızına birilerinin senet imzalattığını duyduğunu, bunları ödeyeceğini belirtti.Esra Erol, Zafer Bey'in barışmak için geldiğin ama ayrıldığını söyleyerek çiftin bugün Küçükçekmece aile mahkemesinde anlaşmalı olarak boşandığını açıkladı. Zafer Bey, 60 gündür annesinden emdiği sütün burnundan geldiğini, 16 gündür burada olduğunu, 60 gün içerisinde 30 defa eşinin köyüne gittiğini, en kızdığı şeyin o mesajlara ve aramalara dönülmemiş olmasını dile getirdi. Zafer Bey, bittiğini söyleyip "The End" dedi. Yasemin Hanım, kendisinin eşinden boşandığını, annesinin olmadığını, neden annesine laf söylendiğini sorguladı. Zafer Bey, Yasemin Hanım ile helalleşti ve eşinin hakkını ödeyemeyeceğini sözlerine ekledi ve sarıldılar.


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