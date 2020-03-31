Tipi, Feyyaz'ın önünü kesiyor! EDHO 162. yeni bölüm 31.03.2020 23:17

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 162. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tipi, Feyyaz'ın önünü kesiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bunu ihanet sayarım!"

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.

HIZIR ALİ ÖFKELİ

Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

SIRA NASUH VE FEYYAZ'DA

Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar.

KEPELİLER HAREKETE GEÇİYOR

Kepeliler paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.

FEYYAZ İKİLİ OYNUYOR

Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.

ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ

Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

TİPİ, FEYYAZ'I YAKALIYOR

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.

FEYYAZ HAİN OLDUĞUNU İTİRAF EDECEK Mİ?

Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.