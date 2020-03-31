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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. Bölüm - Hızır Ali'nin öfkesi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. Bölüm - Hızır Ali'nin öfkesi! "Siz bana güvenmiyor musunuz?"

31.03.2020 21:56

Salı akşamları ATV ekranlarında her hafta milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da cepheler iyice genişliyor. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.


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