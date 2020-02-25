EDHO'nun 158. bölümüne damga vuran sahne: Boran'ın masadan çıkarılmasını hükmediyorum! 25.02.2020 23:35

"Herkesin kafasına tek mermi.." başlığıyla fragmanı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 158. bölümü seyircisiyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan son bölümde Boran masadan çıkarıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. "Herkesin kafasına tek mermi.." başlığıyla yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar dikkat çekti. 158. bölümde Hızır birçok düşmanında aynı anda yok etmeyi planlıyor.

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.

BORAN'IN ANLATIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

BORAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

BİCOLAR PARALARIN PEŞİNDE

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir.