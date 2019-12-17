Alpaslan Tufan'ın kurduğu tuzağı fark ediyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 23:44

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Alpaslan Tufan'ın kurduğu tuzağı fark ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.