Alparslan'ı şüphelendiren not! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 23:26

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Alparslan'a şüphelendiren not bir geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.