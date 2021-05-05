Kurtlar Vadisi'nin gözü kara komutanıydı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Diziye son bölümlerde kadroya dikkat çeken bir isim katıldı. Bu isim Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinde büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Erdinç Gülener oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Volkan rolüyle katıldı. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülerek hikayeden ayrılmıştı.