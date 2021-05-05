Kurtlar Vadisi'nin gözü kara komutanıydı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer
Salı günleri ekranlarda reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine çok konuşulacak transferlere imza atıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Richard Kane'i Erdinç Gülener EDHO'ya dahil oldu. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü yayınlanan 192. bölümünde yeni isimler dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kane karakteriyle tanıdığımız Erdinç Gülener diziye Hızır'ın yeni düşmanı Volkan karakteriyle dahil oldu. Volkan ve Rıdvan ortak bir plan yaparak Tipi'nin ölümüne neden oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
Kurtlar Vadisi'nin gözü kara komutanıydı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Diziye son bölümlerde kadroya dikkat çeken bir isim katıldı. Bu isim Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinde büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Erdinç Gülener oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Volkan rolüyle katıldı. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülerek hikayeden ayrılmıştı.