Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 188. bölüm fragmanı izle! Hepsine dair planlar...

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır Çakırbeyli'nin Ceylan'ın ölümü sonrası "Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim!" sözleri dikkatleri üzerine çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

HIZIR ÇAKIRBEYLİ'DEN BÜYÜK DERS

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.

Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar. Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir.

Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.