Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 170. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarında salı akşamları milyonlar tarafından heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Korkmaz ve Çakırbeyliler arasında bir sulh anlaşması yapıldığı görülüyor ve "Seni masada görmek istiyoruz!" sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.

ALPASLAN YENİ BİR YOLA GİRİYOR

Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

EN BÜYÜK ENGEL KORKMAZLAR

Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.

KUBİLAY EN BÜYÜK SİLAHI OLUYOR

Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur.

YAMAN KORKMAZ, HAŞMET FAÇALI'NIN EVİNE GİDİYOR

Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.