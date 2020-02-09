Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragman 09.02.2020 23:46

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 156. yeni bölüm fragmanı "Hepiniz çok dikkatli olucaksınız" başlığıyla yayınlandı. ATV'de her Salı akşamı reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölümünde ortalık karışacak. Fragmanda Hızır Çakırbeyli aldığı intikam dikkat çekiyor. Çakırbeyliler Altan'ı yok etmek için plan yapıyor. Çakırbeylilerin Sarı Sadi'nin mekanına yaptığı baskın sahnesi ise bütün dengelerin değişeceğine işaret ediyor. İşte herkesin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 156. bölüm fragmanı...