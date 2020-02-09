Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 156. yeni bölüm fragmanı "Hepiniz çok dikkatli olucaksınız" başlığıyla yayınlandı. ATV'de her Salı akşamı reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölümünde ortalık karışacak. Fragmanda Hızır Çakırbeyli aldığı intikam dikkat çekiyor. Çakırbeyliler Altan'ı yok etmek için plan yapıyor. Çakırbeylilerin Sarı Sadi'nin mekanına yaptığı baskın sahnesi ise bütün dengelerin değişeceğine işaret ediyor. İşte herkesin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 156. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragman09.02.2020 23:46
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragman
- Hızır, Nasuh'un oyununu bozuyor! EDHO yeni bölüm
- Hızır Çakırbeyli kaçırılıyor: Acele eden ecele gider Hızır! EDHO yeni bölüm
- Köksal ile Feyyaz pazarlık yapıyor! EDHO yeni bölüm
- Yasemin, Boran'ın kim olduğunu öğreniyor! EDHO yeni bölüm
- Hızır, Feyyaz'ın yalanlarına inanıyor! EDHO yeni bölüm
- Ömür, güzel haberi ailesiyle paylaşıyor! EDHO yeni bölüm
- Boran ile Yasemin buluşuyor! EDHO yeni bölüm
- Köksal Hızır'a ve ailesine gözdağı veriyor! EDHO yeni bölüm
- Bicolar, Hızır ile konuşmaya geliyor! EDHO yeni bölüm
- Feyyaz'ın hainliği ortaya çıkıyor! EDHO yeni bölüm
- Ceylan'dan Hızır'a kritik uyarı: Bu savaşı kaybederiz! EDHO yeni bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.