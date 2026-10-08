Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 18:11

Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde ekonomi ve sermaye piyasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon piyasasındaki gelişmelere de değinen Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon yatırımcısının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıkladı.

"SORUNU KÜÇÜMSEMİYORUZ"

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, alınan önlemlere dikkat çekti. Şimşek, "Sorunu küçümsemiyoruz ama tekrar yaşanmaması için ciddi düzenlemeler yapıldı, daha da yapılacak." dedi.

Bakan Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlere karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Piyasa bozucu faaliyette bulunan herkes hukuk önünde hesap verecek, yeni bir yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak." ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİK BİR RİSK YOK"

Sermaye piyasalarına ilişkin endişelere de değinen Şimşek, ekonominin mevcut durumuna ilişkin güven mesajı verdi. Şimşek, "Sermaye piyasalarına ilişkin endişeye gerek yok, ekonomi temelleri sağlamlaştı, sistemik bir risk yok." diye konuştu.

Fon piyasalarında yeni hukuki ve idari düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Şimşek, "Fon piyasalarında ilave hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak." dedi.

43 BİN YATIRIMCININ PARASI YATIRILDI: 17 FONUN TASFİYESİ TAMAMLANDI

TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin tamamlandığını açıklayan Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara aktarıldığını bildirdi. Tasfiye sürecinde önceliğin para piyasası fonları ve küçük yatırımcılara verildiğini belirten Şimşek, "Önceliği para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcıya verdik." dedi.

Fon tasfiyesinde yeni aşama: Ödemeler başladı

Bakan Şimşek, ayrıca üç önemli portföy yönetim şirketinde yaşanan sorunun önemli ölçüde giderildiğini belirterek, "TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin fon yatırımcısının paraları ilgili bankalara yatırıldı." ifadelerini kullandı.

17 FONUN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan ve ödemeleri başlatılan 17 fonun isimleri ve kodları belli oldu. İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan listede A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy tarafından kurulan fonlar yer aldı.

Sıra Kod Fon Adı Tür 1 P1A A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON Serbest Fon 2 PAB A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Fonu 3 BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Fonu 4 AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası Fonu 5 AJ1 A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 6 CAH A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 7 BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 8 BOS BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 9 AC5 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 10 BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 11 BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 12 IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 13 KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 14 PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 15 PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 16 POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 17 PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirildi. 8 Ekim 2026 itibarıyla söz konusu 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinirken, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldı.

Tasfiye tutarlarının, banka ve aracı kuruluşlar tarafından yatırımcı hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Diğer fonlara ilişkin tasfiye süreçlerinin ise ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde sürdüğü kaydedildi.

7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNDE SÜREÇ SÜRÜYOR

Portföy yönetim şirketlerine ilişkin süreçlerin tamamının sona ermediğini belirten Şimşek, toplam 7 portföy yönetim şirketine yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

Bu şirketlerden üçünün olağan tasfiye kapsamında bulunduğunu belirten Şimşek, yatırımcıların alacaklarının ödenmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Diğer portföy yönetim şirketlerine ilişkin işlemlerin ise daha uzun sürebileceğine işaret eden Şimşek, süreçte önceliğin küçük yatırımcıların korunmasına ve para piyasası fonlarındaki sorunların giderilmesine verildiğini vurguladı.

KAPALI FONLAR İÇİN AYRI SÜREÇ

Tasfiye kapsamındaki kapalı fonlara ilişkin de bilgi veren Şimşek, sınırlı sayıda yatırımcısı bulunan bu fonların ayrı bir süreç içerisinde ele alınacağını belirtti.

Kapalı fonlardaki sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şimşek, bu alanda büyük çaplı bir sorun görmediklerini ifade etti.

Şimşek ayrıca bir başka portföy yönetim şirketinin sahiplerinin tasfiye sürecine destek vermek ve teminat sağlamak amacıyla girişimde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketle ilgili sürecin hafta içerisinde çözüme kavuşabileceğini belirtti.

TMSF BÜNYESİNDE 131 FON İÇİN HESAP AÇILDI

Piyasa bozucu faaliyetler sonucunda elde edilen varlıkların ilgili fonlara geri kazandırılması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üzerinden yeni bir mekanizma oluşturulduğunu açıklayan Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Şimşek, bu kapsamda TMSF bünyesinde 131 fon için 131 ayrı hesap ile bir genel hesap açıldığını duyurdu.

Piyasa bozucu faaliyetlerle bağlantılı olarak yurt içinde veya yurt dışında tutulan varlıkların tespit edilerek ilgili fonlara aktarılmasının hedeflendiğini belirten Şimşek, fon yönetiminde doğrudan görev almamasına rağmen bu işlemlerden olağan dışı kazanç elde eden kişilerin de söz konusu tutarları gönüllü olarak iade edebilmesine imkan sağlandığını ifade etti.

"DAHA SAĞLAM YAPI SÖZ KONUSU OLACAK"

Sermaye piyasalarında düzenleyici çerçevenin güçlendirileceğini belirten Şimşek, SPK'nın mevcut fon rehberinin yanı sıra yeni adımların da devreye alınacağını söyledi.

Şimşek, "Hem SPK'nın fon rehberi hem de atılacak ilave adımlarla çok daha sağlam yapı söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.