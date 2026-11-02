Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 19:34

TOBB, KGF ve bankaların iş birliğiyle hazırlanan yeni Nefes Kredisi diliminde başvurular 3 Kasım'da başlayacak. KOBİ'lere ilave 50 milyar TL finansman sağlanırken, firma başına azami kredi tutarı 5 milyon TL olarak belirlendi.

Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay vadeyle kullandırılacak. Yıllık faiz oranı 24 aya kadar vadelerde yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde yüzde 34 olacak. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, belirlenen 8 banka üzerinden başvuru yapabilecek.