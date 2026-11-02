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KOBİ’lere 50 milyar TL’lik Nefes Kredisi: Hangi bankalar veriyor?

KOBİ’lere 50 milyar TL’lik Nefes Kredisi: Hangi bankalar veriyor?

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TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle hazırlanan 50 milyar TL’lik yeni Nefes Kredisi paketi için başvurular 3 Kasım’da başlıyor. Firma başına kredi limiti 5 milyon TL’ye yükseltilirken, krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeyle kullandırılacak.

TOBB, KGF ve bankaların iş birliğiyle hazırlanan yeni Nefes Kredisi diliminde başvurular 3 Kasım'da başlayacak. KOBİ'lere ilave 50 milyar TL finansman sağlanırken, firma başına azami kredi tutarı 5 milyon TL olarak belirlendi.

Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay vadeyle kullandırılacak. Yıllık faiz oranı 24 aya kadar vadelerde yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde yüzde 34 olacak. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, belirlenen 8 banka üzerinden başvuru yapabilecek.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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