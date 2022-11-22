YAPIMINA 21 ARALIK 2012'DE BAŞLANDI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.

Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.

Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi.

11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.

YILLIK 4,1 MİLYAR LİRA GELİR

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

BARAJ İNŞAATI BÖLGENİN KARAYOLU AĞINI DA DEĞİŞTİRDİ

Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Nisan 2016'da yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamındaki yeni yolların yapımı da büyük oranda tamamlanarak hizmete açıldı.

Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor.

Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen "Şilenkar", "Tekkale", "Baraj" ve "Yusufeli Merkez" viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açılırken, "Yusufeli Merkez" viyadüğündeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.



7 KÖYDE 507 KONUT TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin projede son safhaya gelindiğini belirterek, 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul ve 32 kamu binası inşa ettiklerini, 7 köyde 507 konutu tamamladıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Kurum, 3 bin 205 konutu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan törenle vatandaşlara teslim edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizde artık son safhaya geldik. 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul, 32 kamu binası inşa ettik, 7 köyde de 507 konutu tamamladık. Yeni Yusufeli gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını belirterek, "Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik." ifadesini kullandı.





"TÜRKİYE'NİN HİZMETİNE SUNUYORUZ!"

Bölgede yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artvin'i Erzurum'a bağlayan; yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!" dedi.

Karaismailoğlu, Artvin ile Erzurum arasında yapılan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını bildiren Karasimailoğlu, şunları kaydetti:

"Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Relokasyon Yolları'nda 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor. Projede, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak da yer alıyor."

"2 BİN 188 METRE UZUNLUĞUNDA 4 TEKNOLOJİK KÖPRÜ YAPTIK"

Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak projeleri 20 yıla sığdırdıklarına işaret etti. 2003'te Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiği bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, projedeki tünellerin Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile 5 yılda tamamlandığının altını çizerek, tünellerin elektromekanik işleri kapsamında aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve trafik sistemlerinin de hazır olduğunu belirtti.

Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezi'nin de bulunacağını bildiren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri, toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü ile sağlanacak. Tekkale Viyadüğü 628 metre uzunluğunda dengeli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 metreye ulaşıyor. Köprünün üstyapı genişliği 14,5 metredir. Yusufeli Viyadüğü ise itme sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik çelik üstyapı tipinde 685 metre uzunluğunda, 9 açıklıklı olarak projelendirildi. En yüksek ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir.

Viyadüğü, 2023 yılı içinde trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şilenkar Viyadüğü'nün uzunluğu da 530 metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 135 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen köprünün üstyapı genişliği 16,5 metredir. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 metre uzunluğunda, dengeli konsol yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir."

"PROJEYLE ARTVİN'İN DOĞASINI KORUDUK"

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi'nin büyük projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları ile ulaşımı hızlı, konforlu ve güvenli hale getireceklerini, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurguladı.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nın enerjiden şehirciliğe, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'nın inşa edilmesiyle ilçenin yeni yerleşkesine kesintisiz ulaşımı tesis ettik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü sanat yapılarıyla ulaşım standardını artırdık. Projeyle Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselterek bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına da katkı sağladık.

Artvin Erzurum yolu daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yolun büyük bölümü tünel, köprü ve viyadüklerle geçilerek Artvin'in yüksek turizm potansiyeline sahip eşsiz doğasını da koruduk. Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları ile Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ve Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu kara yolu bağlantısını sağladık."