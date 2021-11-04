Yerli otomobile yerli batarya müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli elektrikli otomobil TOGG için yıl sonuna kadar yapılan yatırımın 3.5 milyar lirayı bulacağını belirtti ve 2022'de üretim bandına ineceğini söyledi.

Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşüyoruz" dedi.

TBMM'de bakanlığının bütçesinin sunumunu yapan Varank, şu mesajları verdi:

60 BİN GENCE İŞ:

Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. Buraya sağlayacağımız 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek.

919 ÜRÜN:

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı genişletiyoruz. Bu yıl da mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yeni çağrılara çıktık. 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürünün ülkemizde üretilmesini sağlayacağız.

TEKNOFEST YURT DIŞINA AÇILIYOR:

Önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz TEKNOFEST Azerbaycan ile organizasyonun küresel marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız.