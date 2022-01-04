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Haberler Ekonomi Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

13 milyon emeklinin Ocak artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, memur emeklileri ise yüzde 27.47 zam alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseltilirken; taban aylık esnaf emeklisinde 2 bin 948, memur emeklisinde ise 4 bin 174 liraya ulaştı. Milyonlarca memurun Ocak zammı da belli oldu. Yüzde 5 zam ve enflasyon farkına, yüzde 2.5'lik bir ilave de yapıldı. Zam oranı yüzde 30.5'e ulaştı. Öte yandan evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi destek ödemeleri de yükseldi.İşte 2022 güncel zamlı maaş listeleri.

04.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 04.01.2022 07:04
Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı enflasyonunu yüzde 36.08 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı.

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Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

Buna göre; 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 25.47 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de 2021'nin ikinci yarısına ilişkin enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı olan yüzde 22.47 enflasyon farkı oluştu.

Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik artış ve yüzde 22.47 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 27.47'ye ulaştı. TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı.

Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

NASIL YANSIDI?
En düşük emekli aylığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

Taban emekli aylığı; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 948 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 292 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 275 liradan 4 bin 175 liraya çıktı.

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