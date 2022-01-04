Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

Taban emekli aylığı; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 948 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 292 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 275 liradan 4 bin 175 liraya çıktı.