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Başkan Erdoğan’dan emekliye zam müjdesi: En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL

Başkan Erdoğan’dan emekliye zam müjdesi: En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL
03.01.2022 20:04 - Son Güncelleme: 03.01.2022 20:13

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuştu. Emekli maaşlarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, ‘’Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.’’ ifadelerini kullandı…

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