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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 08:04 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 08:10

Yeni asgari ücret resmen belli oldu! Yüzde 49'luk artış ile asgari ücret 17 bin 2 TL'ye yükseldi

Son dakika haberi! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Işıkhan, "700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmakta" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

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