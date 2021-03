Yapmayan yanar! Evi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren dönem başlıyor! Ay sonundan itibaren artık her şey zorunlu…

Evi olan ya da ev almayı planlayan herkesi çok yakından ilgilendiren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından tüm detaylar açıklandı. Ay sonundan itibaren bu açıklamalar yürürlükte yerini alacaklar. Bu çerçeve içerisinde 80 metrekare boyuta kadar 3 daire üzerinde bir otopark, 80 ila 120 metre kare arasında da 2 daire için bir otopark, 120 ila 180 metrekare arasında da her daire için bir otopark düşeceğini açıkladı. Bunun devamında her 180 metrekare alan içi de her daireye 2 otopark yapma zorunluluklarının geleceği açıklandı.80 metre kare boyutun altında kalan alanlar için de her iki daireye bir otopark düşmek zorunda kalacak.

İlçe belediyelerinin de bölge otoparkı yapma zorunlulukları yer alacak. Eğer parsellerine göre vatandaşlar otopark yapamıyorlarsa belediyeler de bunun ile beraber ilgili ücretlerin ödemelerini yapacaklar. İlçe belediyeleri kapsamında 3 yıllık süreç içerisinde bölgelerde bölge otoparkı yapmak zorunda kalacaklar. '' tarzında ifadelere yer verdi.

Çevre ve şehircilik bakanlığı mesleki hizmetler genel müdürü Murat Oral tarafından gelen açıklamaya bakılacak olursa otoparkların artık herkes için bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Konu ile ilgili yaptığı acıkama sırasında; '' Hakkari sınırlarında artık neredeyse her dairede bir otopark yer almaya devam ediyor. İstanbul sınırlarında belki de bu 2 ila 3 arasında değişebilir.

Bunun için en asgari olarak bir değerlendirmesi yapıyoruz.Araç otoparkı bu durum karşısında artık mutfak ve yatak odası kadar zorunlu bir hale geldi. Yönetmelik uygulama kapsamında son üç yıldır 1 milyon tane otoparkı eksik olacak konutlar bizim stoklarımızda yer aldı. Araç sayılarının sürekli bir şekilde katlanarak artmaya devam etmesi otopark sayılarının artmaması artık otopark sorunu içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. '' şeklinde söylemlerine yer verdi.