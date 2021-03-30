Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası üretime başladı! Xiaomi Türkiye Fabrikası İstanbul'da mı, nereye kuruldu?

Xiaomi Türkiye Fabrikası bugün açıldı. Çinli üretici Xiaomi'nin Türkiye'deki akıllı telefon üretim fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, "Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı. Toplamda 2000 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen ve 14 bin metrekarelik alana kurulan fabrikada yılda 5 milyon adet akıllı telefonun üretilmesi bekleniyor. Peki, Xiaomi Türkiye Fabrikası nerede? Xiaomi Türkiye Fabrikası nereye kuruldu?

XİAOMİ TÜRKİYE FABRİKASI NEREDE?

Dünyaca ünlü şirket geçtiğimiz dönemlerde ülkemizdeki yeni fabrika için test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi pozisyonlarda işe alımların yapılacağını duyurmuştu. 2000 kişini çalışacağı fabrika İstanbul Avcılar'da açıldı.

TÜRKİYE BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, "Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

5 MİLYON ÜRETİM KAPASİTESİ- 2 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLAYACAK!

Başkan Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ülkemize yatırım yapan firmaların Ar-Ge vetasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açığız" Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomik reform paketinin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

XİAOMİ TÜRKİYE FABRİKASI NEREYE KURULDU?

İstanbul Avcılar'daki tesis 14 bin metrekare alana kuruldu. Telefon üretimi de 29 Mart itibariyle başlamış oldu.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, konuyla ilgili ''Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.'' açıklamasında bulundu.