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    • 29.03.2021 12:37
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    : Türkiye akıllı üreticileri için bölgenin üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

    , "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep u satışının gerçekleştiği; , ve pazarlarının birleşme noktası Türkiye, üreticileri için bölgenin üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan akıllı telefon açıklaması

    , "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" şeklinde konuştu.

    Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır." dedi.





    Başkan Erdoğan, "Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor