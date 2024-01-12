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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 12:11 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 12:16

Vergisiz telefon ve bilgisayar almak isteyen üniversite öğrencilerine, ‘Faturada poşet ücretine dikkat edin’ uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle öğrencilerin, satın aldıkları bilgisayar ve telefonları koymak için aldıkları 21 kuruş tutarındaki poşet yüzünden mağdur olduğunu söyledi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, vergisiz telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilere 'fatura' uyarısı yaptı.

Bursa'da yaşayan Mehmet Ergun Ö.'nün, üniversite öğrencisi torunu Zeynep Ö.'ye, devlet katkısı dışında kalan meblağı ödeyerek telefon hediye etmek istediğini söyleyen Yılmaz, "9 bin 500 liraya cep telefonu alan Zeynep Ö., internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ancak faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de olduğu için kendisine, 'Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir' mesajı geldiğini söyledi.

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