''Vergi, Prim borcu, İdari para cezası'' Hangi borçlar yapılandırılacak? Yapılandırma nasıl hesaplanacak?

Vergi, prim, idari para cezası, genel sağlık sigortası, öğrenci kredisini yatıramayan milyonlarca vatandaşın borcunu yapılandıran hükümet, pandemi sürecini de dikkate alarak barış elini bir daha uzattı. Matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi ve sicil affı ile milyonlarca vatandaş ve işletme nefes alacak. Hangi borçlar yapılandırılacak? Yapılandırma nasıl hesaplanacak? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.