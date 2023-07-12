TORBA YASA 2023 MADDELERİ: 2023 Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman görüşülecek?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Birçok kritik maddeyi içeren torba teklif, 5 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Henüz Meclis'ten geçmedi. TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmileşecek. Yanı sıra Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini belirtmişti.

TORBA YASA'DA NELER VAR?

"Memur maaşı zammı"

Meclis'e sunulan teklifte en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak madde yer aldı.

"MTV"

Teklifine göre MTV, bir defaya mahsus olmak üzere iki katına çıkarılacak, bu yıl tüm araç sahipleri, ek MTV ödeyecek. İlave MTV iki taksitte tahsil edilebilecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar yatırılacak. Teklifle, 2023 için belirlenen kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, banka ve diğer finansal kuruluşlar için yüzde 30'a çıkarılıyor.

"ÖTV"

Ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon ayarlaması yapılacak, akaryakıtta alınan ÖTV, her yılın ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın bu vergi oranını yarısına kadar artırma yetkisi yükseltilecek.

"Kurumlar Vergisi

2023 yılı için belirlenen genel" kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak.

"Seyyanen zam"

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 72 TL'lik artışı öngörüyoruz.'' dedi.

"Milli Dayanışma Teklifi"

Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, deprem felaketiyle beraber Türkiye'nin her bir ferdinin dayanışma içinde olduğunu bildiklerini ve teklifi "Milli Dayanışma Paketi" olarak adlandırdıklarını söyledi. Bu dayanışmaya tüm vatandaşların bundan sonra da katkı sunacağına inandıklarının altını çizen Güler, "Teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.